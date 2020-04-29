На Сумщине пациент с коронавирусом болеет уже больше месяца Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, пациент в Недригайловском районе, болезнь у которого подтвердили еще 16 апреля, до сих пор выделяет вирус, хотя никаких симптомов у него уже нет. Тесты с ним проводятся регулярно, однако такие случаи не единичны. Такие были в Кролевце, Ахтырке…

Обычно пациенты вылечиваются за 3 недели.