Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44462

Мэр Сум снова заговорил о футболе

Сегодня, 22 мая, прошла первая тренировка ФК «Сумы» после карантина.

На ней побывал и мэр Сум Александр Лысенко. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

«Сумы футбольные - это не прошлое или будущее, это настоящее!

Сегодня ФК «Сумы» возобновил тренировки, лично поздравил их с этим событием и вручил подарки игрокам, которые недавно праздновали дни рождения.

Для меня важно, чтобы город строился всесторонне, и сейчас мы можем уверенно говорить о том, что футбол в городе развивается!

Мы сделаем все для того, чтобы футбольная слава Сум звучала на всю страну!», - говорится в сообщении.

Спорт Александр Лысенко ФК Сумы Футбол

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