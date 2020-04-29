В Сумах вернули докарантинную схему движения общественного транспорта

Так, будет восстановлено движение коммунального транспорта по привычным маршрутам и возвращено схему движения частного пассажирского транспорта на диаметральные маршруты вместо радиальных. Вместе с тем останутся специальные рейсы для подвоза работников крупных предприятий.
Для ограничения пребывания в местах скопления детей и лиц пожилого возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) в частном транспорте будет ограничено функционирование льгот для учащихся 1-4 классов и пенсионеров по возрасту в определенные часы (с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00).
Остается обязательным использование водителями и пассажирами во время поездки средств личного индивидуальной защиты (респираторы / защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно); в транспорте могут перевозиться пассажиры в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство; руководители транспортных предприятий должны и в дальнейшем обеспечивать и контролировать дезинфекцию транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.
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