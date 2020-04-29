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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35262

На Сумщині безробітні отримали перший мільйон гривень допомоги з часткової втрати роботи під час карантину

Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За його словами, перші півтори сотні роботодавців отримали для майже 600 працівників кошти з часткового безробіття.

Компенсація в середньому становить біля 3 тис. грн. на кожного працюючого щомісяця.

Незабаром до обласної служби зайнятості згідно постанови Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину...», надійде ще майже 8 млн. грн. для 3464 робітників, які вимушено пішли на карантин. 680 роботодавців своєчасно подбали про своїх працівників, тож з понеділка отримають на свої рахунки зазначену фінансову підтримку.

Мінімальний розмір допомоги на одного працюючого - 1600, максимальний – 4700 грн.

Активно оформляють документи на отримання компенсації за період карантину роботодавці Сум, Конотопа, Шостки, Ромен, Глухова, Охтирки, Лебедина, Краснопілля, Кролевця та Недригайлова.

Допомогудля своїх працівників підприємство отримує протягом 3 днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості. Далі, також протягом 3 робочих днів, роботодавець перераховує кошти на рахунок працівника.

На таку допомогу держава виділила Сумській області 108 млн. грн.На неї можуть претендувати застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцем з-поміж малого та середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення своєї діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок.

Компесація по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати (4,723 тис. грн.).

Незважаючи на карантин, спеціалісти обласної служби зайнятості протягом його дії працевлаштували 3400 шукачів роботи.

Як ми повідомляли раніше, фахівці служби зайнятості щодня опрацьовують 150 пакетів документів, які роботодавці подають на отримання допомоги з часткового безробіття. На сьогодні пакети подали 1300 керівників підприємств малого та середнього бізнесу – це найвищий показник в Україні. Обласним центром зайнятості вже прийнятібільше 800 позитивних рішень по виплаті зазначеного виду допомоги.

Общество Служба занятости

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