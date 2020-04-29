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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02249

У Сумах вшанували пам'ять великого Кобзаря

У цей день 159 років тому Тарас Шевченко повернувся в Україну назавжди.

22 травня 1861 року прах Тараса Шевченка, згідно з його заповітом, було поховано в Україні. Цей день став другим Шевченківським Днем і є важливою датою для кожного українця.

Сьогодні, як і в усі попередні понад півтора століття, люди приходять на його могилу та до пам’ятників, що встановлені по всьому світові. На Сумщині заступник голови облдержадміністрації Сергій Банніков, радник голови облдержадміністрації Роман Биков разом з керівництвом Сумської міської ради і депутатами облради поклали квіти до пам’ятника Кобзарю в обласному центрі.

Учасники жалобних заходів, що в умовах карантину були, на жаль, малолюдними, говорили про те, що цей день є черговим приводом нагадати світові, що українці завжди пам’ятають настанови Тараса Шевченка, його Заповіт, а також мрії мільйонів борців за волю України, свободу, демократію. Нагадати, що й сьогодні Україна відстоює цілісність і незалежність своєї території, бореться за повернення додому всіх політичних в’язнів і військовополонених. І у цій боротьбі сподівається на щиру підтримку світової спільноти.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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