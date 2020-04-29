Сумские патрульные ищут виновника ДТП (видео) Сумские патрульные просят помощи в установлении участника ДТП, который оставил место происшествия.

Автопроисшествие произошло 14 мая, около 16.30, на улице Ахтырской. Неустановленный водитель транспортного средства, похожего на Peugeot Partner или Citroën Berlingo, совершил наезд на автомобиль Lada Vesta, который был припаркован рядом. Место события водитель оставил.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, имеющих любую информацию о подробностях ДТП, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно в управление патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.

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