Кіноклуб «Solaris» у Сумах повертається Агенція промоції «Суми» і кіноклуб «Solaris» запрошують на перегляд та обговорення фільму.

24 травня о 16:00 відбудеться зустріч поціновувачів кінематографу. Цього разу група переглядатиме стрічку Вуді Алена «Сенсація».

Детективна комедія розповідає про неймовірне журналістське розслідування, яке довелося вести молодій і недосвідченій дівчині у співпраці з ексцентричним і дивним фокусником-балагуром. Загиблий журналіст Джо Стромбл дізнається від однієї зі своїх супутниць на човні смерті про людину, що ховається під маскою найнебезпечнішого маніяка, який довгий час не дозволяє Лондону спати спокійно. Джо не може проґавити таку сенсацію, тому на деякий час повертається в світ живих. Сондра Пранскі зустрічає привида на одній з вистав великого Чудіні, після чого негайно приступає до справи, заручившись підтримкою дивакуватого шоумена.

Якщо ви бажаєте дізнатися, чим закінчиться історія та обговорити кіно – ласкаво просимо на зустріч!

Увага️!

У зв’язку із уведенням адаптивного карантину та виконанням рекомендації МОЗ, кількість місць на заході обмежена! Усі відвідувачі повинні дотримуватися маскового режиму. Дякуємо за порозуміння.

Записатися на захід можна у особистих повідомленнях модератора кіноклубу Вікторії Ратєєвої (Viktoria Rateeva).