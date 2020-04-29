Сумщина оказалась готова ко второму этапу ослабления карантина Благодаря соблюдению жителями Сумской области ограничительных мер, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сумской сейчас является не только контролируемой, но и позволяет региону перейти ко второму этапу выхода из карантина.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, среди показателей, которые приняты во внимание при решении вопроса о переходе областей ко второму этапу, следующие: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), загруженность коек и охват тестированием.

По состоянию на 22 мая в Сумской области показатель инцидентности составил 0,66 на 100 тыс. населения (при целевом показателе <12 на 100 тыс.), загруженность коек - 3,73% (<50%), охват тестированием - 16,57 ( >12 на 100 тыс.).

«В Украине разработан очень четкий механизм выхода из карантина, с конкретными показателями по смягчений карантина. С 22 мая - второй этап: восстанавливается работа общественного, пригородного и внутриобластного транспорта, также разрешается проведение религиозных заведений, но при условии - 1 человек на 10 кв. м. Кроме того, восстанавливается работа гостиниц, но без функционирования ресторанов», -рассказал Максим Степанов.

Справка

Ко второму этапу ослабления карантина в Украине готовы 13 областей: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Сравнительная таблица по готовности областей Украины перейти ко второму этапу выхода из карантина по ссылке https://moz.gov.ua/article/newsletter/gotovnist-oblastej-jaki-mozhut-perejti-na-2-etap-vihodu-z-karantiru.