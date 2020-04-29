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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На мэра Лебедина завели уголовку за нарушение карантина на местном рынке

В марте - апреле 2020 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области проведено санитарно-эпидемиологические обследования ПО «Лебединский рынок».

В ходе них были выявлены нарушения соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных действующим законодательством. В связи с указанным, директором ПО «Лебединский рынок» было принято решение о временном приостановлении его работы, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Согласно ч. 3 статьи 24 и ч. 4 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении», статьи 5, 11, 29 - 31 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» на Лебединского городского голову возложенные обязанности по организации соблюдения санитарных и противоэпидемических требований и ограничений, установленных постановлением КМУ №211 от 11.03.2020 на соответствующей территории.

В апреле в связи с временным приостановлением работы ПО «Лебединский рынок», у его входа был организован митинг недовольных предпринимателей с участием большого количества людей, в котором принимал активное участие мэр Лебедина Баклыков А.Н., который вместо принятия мер, направленных на устранение нарушений, подстрекал их к дальнейшему нарушению условий введенного карантина. Причем, проведение данного митинга снималось на видео должностными лицами Лебединского городского совета, которые в дальнейшем разместили его на сайте органа местного самоуправления, что является, по нашему мнению, элементом политического пиара, говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с приказом МЗ Украины от 25.02.2020 № 521 коронавирус (COVID-19) отнесен к перечню особо опасных инфекционных болезней, обладающих способностью массово распространяться среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени.

Постановлением КМУ от 11.03.2020 года №211 «О предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на территории Украины введен карантин и установлен запрет на проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

В связи с тем, что Лебединским городским головой не было принято никаких мер и вместо прекращения массового митинга у ПО «Лебединский рынок» с участием большого количества людей, он активно подстрекал их к дальнейшему нарушению условий введенного карантина, Главным управлением подано заявление о совершение уголовного преступления Лебединским городским головой к ГУНП в Сумской области.

По данному факту 14.04.2020 года Лебединским отделом полиции за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, в отношении Лебединского городского головы открыто уголовное производство по статье 325 УК Украины и начато досудебное расследование.

Отмечается, что 18 апреля 2020 года, уже через 4 дня после начала досудебного расследования, следователям Лебединского отдела полиции было вынесено постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, а именно установлено отсутствие состава вышеуказанного уголовного преступления в действиях должностных лиц Лебединского городского совета, что свидетельствует о влиянии на следствие со стороны местных Лебединского власти.

Отделом правового обеспечения Главного управления обжаловано соответствующее постановление в Лебединского районного суда, постановлением от 12.05.2020 отменил постановление о закрытии уголовного производства в связи с его незаконностью. В настоящее время досудебное следствие по данному уголовному производству продолжается.

Главное управление предупреждает, что несоблюдение карантинных ограничений, установленных постановлением КМУ, является основанием для привлечения виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

Право Александр Баклыков Госпродпотребслужба Нарушение карантина

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