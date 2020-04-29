На Сумщине с субботы возобновляются пассажирские перевозки С 23 мая на Сумщине восстанавливаются пассажирские перевозки в городском, пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили временные рекомендации по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на период карантина.

Принимая во внимание фактическое состояние эпидемической ситуации с COVID-19 в Сумской области с 23 мая будут осуществляться регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном внутриобластном сообщении при условии соблюдения противоэпидемических требований.

В частности, перед началом рабочей смены всем работникам должны провести температурный скрининг. Лица, у которых обнаружены повышенную температуру тела (>37°С) или признаки респираторных заболеваний, не будут допускаться к исполнению обязанностей.

Водитель и другие члены экипажа в течение всего рейса в транспортном средстве должны находиться в респираторных или медицинских масках. Перевозки пассажиров, у которых будут отсутствовать медицинские средства защиты, осуществлять не будут.

Стоит отметить, что перевозка пассажиров должна осуществляться только в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

Транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в том числе обработке мест контакта рук пассажиров (поручни, места сидения и т.п.) перед каждым рейсом.

На каждом входе в помещение автостанций необходимо организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров, а пребывание в очереди должно быть с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра.

Также областная комиссия разрешила деятельность гостиниц (кроме хостелов), проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек (или более 50 человек - только по согласованию с Минздравом Украины) и проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения при разрешенных видов деятельности противоэпидемических требований.