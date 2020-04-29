Старт футбольного сезона на Сумщине запланирован на 6 июня

Участие в чемпионате области согласились взять более двух десятков команд, говорит глава Ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович.
«На сегодняшний день, предварительно дали согласие на участие 11 клубов в чемпионате области в высшей лиге, и 11 клубов - в чемпионате первой лиги. Мы планируем стартовать с Кубка Сумской области, с предыдущего этапа, в котором примут участие команды первой лиги. Планируем стартовать 6 июня. Чемпионат стартует 13-го числа», - сказал Андрей Прохорович.
Календарь соревнований и результаты жеребьевки кубкового турнира будут обнародованы после окончательного уточнения команд-участниц. Кроме того, в планах Ассоциации - проведение Суперкубка области между футбольными клубами «Сумы» и «Тростянец», а также «Кубка Геннадия Свирского» между «Сумами» и севериновским «Колосом». Даты и место проведения этих матчей пока решается.
После завершения совещания исполком ассоциации принял решение о завершении из-за карантина сезона 2019/2020 в Детско-юношеской футбольной лиге Сумской области. За это решение проголосовали единогласно, пишет UA:СУМИ.
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