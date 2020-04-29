На Сумщине выявили фальсифицированное сливочное масло По обращению общественной организации «Общественный контроль защиты прав потребителей» центральная испытательная государственная лаборатория в Киевской области и г. Киеве провела лабораторные исследования образцов масла,отобранного указанной общественной организацией.

По результатам исследований выявлено немолочный жир в масле сладкосливочном производства ООО «Миколаївпром» 82,5% (180 г). Состав масла не соответствует указанному на маркировке. Наличие немолочного жира в масле сладкосливочном не допускается действующими нормативными документами, что дает основания считать данное масло фальсифицированное.

По данному факту Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области была проведена внеплановая проверка оптового поставщика, который осуществлял поставки масла сладкосливочного в торговые сети г. Сумы. Согласно объяснениям директора указанного субьекта хозяйствования, соответствующее масло было изъято из реализации и возвращено поставщику.

Наряду с этим, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, ООО «Миколаївпром» в декабре 2019 года не изготавливал и не отгружал данную продукцию в торговую сеть г. Сумы. Соответствующая продукция поставщику фактически возвращена не была.

Учитывая выявления фактов возможной поставки в торговые сети фальсифицированного сладкосливочного масла, производства ООО «Миколаївпром», Госпродпотебслужба в Сумской области передала соответствующие материалы в прокуратуру и полицию для проверки действий соответствующих лиц на предмет мошенничества и подделки официальных документов.

По результатам их рассмотрения следователями Главного управления Нацполиции в Сумской области в апреле 2020 года было открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 190 УК и ч. 1, 4 статьи 357 УК. В настоящее время досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.