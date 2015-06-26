Глухов засыпало градом размером с горошину

К счастью, непогода быстро закончилась и не успела нанести значительный ущерб.
Кстати, на завтра, 23 мая, Сумской гидрометцентр предупреждает о том, что днем ожидается гроза и уровня (желтого) опасности, пишет Неделя.
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