Глухов засыпало градом размером с горошину Сегодня, 22 мая, в Глухове выпал град размером с горошину.

К счастью, непогода быстро закончилась и не успела нанести значительный ущерб. Кстати, на завтра, 23 мая, Сумской гидрометцентр предупреждает о том, что днем ожидается гроза и уровня (желтого) опасности, пишет Неделя.