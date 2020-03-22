Сумские футзалисты выиграли в Беларуси В Беларуси стартовали матчи ¼ финала чемпионата по футзалу.

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. «Столица» с Евгением Змыслей в воротах обыграла в гостях «Борисов-900» 4:1. А «БЧ» Дениса Мазного также на выезде обыграл «УВД-Динамо» 5:2. Наш земляк забил два последних гола своей команды.

Ответные матчи пройдут 24 мая.