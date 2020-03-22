Сумские футзалисты выиграли в Беларуси

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. «Столица» с Евгением Змыслей в воротах обыграла в гостях «Борисов-900» 4:1. А «БЧ» Дениса Мазного также на выезде обыграл «УВД-Динамо» 5:2. Наш земляк забил два последних гола своей команды.
Ответные матчи пройдут 24 мая.
Чемпионат Беларуси по футзалу, в котором играют двое сумчан, возобновляется после месячной паузы....
Сегодня, 4 апреля, матчами 22-го тура завершился регулярный чемпионат Беларуси по футзалу....
Главный тренер сумского клуба Иван Скицко в интервью официальному сайту клуба сообщил, что по итогам сезона команду покидают Денис Овсянников,...
Чемпионат Беларуси по футзалу по-прежнему продолжается несмотря на пандемию коронавируса в мире....
Чемпионат Беларуси по футзалу продолжается несмотря на пандемию коронавируса в мире....