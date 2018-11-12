Сумской волейболист нуждается в помощи Талантливый волейболист Сергей Токарев нуждается в поддержке, так как совсем недавно у него обнаружили опухоль мозга.

Сергей долгое время играл в харьковском «Локомотиве» и сумском «Химпроме». Сейчас он действующий игрок казахстанского ВК «Кайсар». Живёт в городе Тараз, женат. В семье есть маленький ребенок.

Любая помощь будет неоценимым вкладом в лечение, так как необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Многие волейболисты и любители этой прекрасной игры уже откликнулись и поддержали, кто сколько смог.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

5169 4931 2894 0726 Sergei Tokarev

4405 6376 3495 3667 Sergey Tokarev

4731 2191 1600 3702 Мама Сергея - Токарева Галина Константиновна