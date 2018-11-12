Сумской волейболист нуждается в помощи

Сергей долгое время играл в харьковском «Локомотиве» и сумском «Химпроме». Сейчас он действующий игрок казахстанского ВК «Кайсар». Живёт в городе Тараз, женат. В семье есть маленький ребенок.
Любая помощь будет неоценимым вкладом в лечение, так как необходимо срочное хирургическое вмешательство.
Многие волейболисты и любители этой прекрасной игры уже откликнулись и поддержали, кто сколько смог.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
5169 4931 2894 0726 Sergei Tokarev
4405 6376 3495 3667 Sergey Tokarev
4731 2191 1600 3702 Мама Сергея - Токарева Галина Константиновна
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