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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08698

Мэр Сум отстранил от должности руководство городского ГАСКа

По начальнику управления государственного архитектурно-строительного контроля Сумского горсовета и его заму проводится служебное расследование.

Сначала мэр Сум подписал распоряжение «О проведении служебного расследования в отношении начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета Довбни А.Н.». Спустя неделю внес в свое же распоряжение изменения, добавив туда еще и зама Скоромного В.В.

В распоряжении говорится, что служебное расследование проводится «в связи с распространением в СМИ информации, которая вредит авторитету службы в органах местного самоуправления и вызывает значительный общественный резонанс».

Служебное расследование проводится относительно возможного несоблюдения чиновниками законодательства о службе в органах местного самоуправления, антикоррупционного законодательства.

Специально созданная комиссия будет работать до 9 июня, о своих выводах будет докладывать лично мэру.

Общество Анатолий Довбня ГАСК

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