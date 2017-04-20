Мэр Сум отстранил от должности руководство городского ГАСКа По начальнику управления государственного архитектурно-строительного контроля Сумского горсовета и его заму проводится служебное расследование.

Сначала мэр Сум подписал распоряжение «О проведении служебного расследования в отношении начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета Довбни А.Н.». Спустя неделю внес в свое же распоряжение изменения, добавив туда еще и зама Скоромного В.В.

В распоряжении говорится, что служебное расследование проводится «в связи с распространением в СМИ информации, которая вредит авторитету службы в органах местного самоуправления и вызывает значительный общественный резонанс».

Служебное расследование проводится относительно возможного несоблюдения чиновниками законодательства о службе в органах местного самоуправления, антикоррупционного законодательства.

Специально созданная комиссия будет работать до 9 июня, о своих выводах будет докладывать лично мэру.