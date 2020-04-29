Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18535

Работники «скорой» в Сумах получили доплаты за работу с COVID-19 за апрель (видео)

Более 1 млн гривен за апрель получили работники Центра экстренной медицинской помощи в Сумах за работу с пациентами, которые имели подозрение или были инфицированы коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель директора областной «скорой» Максим Новиков. Деньги из Национальной службы здоровья Украины поступили им 15 мая, а 19-го их выплатили около работникам, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«В соответствии с Постановлением Кабмина и этого пакета услуг, деньги были распределены следующим образом: 300% надбавки получили медработники, которые выезжали на вызовы - где положительный ПЦР-тест, где были больные. Остальные получили средства одинаково, по 1200 гривен. Водители получили меньше: те, которые выезжали на подтвержденные случаи - по одному окладу, другие - примерно по 400 гривен», - рассказал заместитель директора областного центра экстренной медицинской помощи Максим Новиков.

Всего за апрель центр получил от Национальной службы здоровья более 14 млн грн - по тем пакетам услуг, которые утвердили.

«Эти коммунальные учреждения самостоятельно решают вопросы своей деятельности в рамках финансового плана, который утвердил владелец в рамках коллективного договора. НСЗУ не имеет прямого влияния на выплату или невыплату этих средств врачам и медработникам», - пояснил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

«Расчет тарифа на оплату услуг экстренной помощи рассчитан на статистике, которую имеет государство с начала пандемии. В этой статистике есть выезды «экстренки» как на подтвержденные, так и на неподтвержденные случаи», - рассказала руководительница НСЗУ Оксана Мовчан.

Соглашения с региональными центрами экстренной медицинской помощи на оказание помощи по пакету COVID-19 Национальная служба здоровья начала заключать с 5 мая. Договоры - на 3 месяца, то есть, дополнительные деньги работники «скорой» получат еще в мае и июне.

Общество Доплаты Скорая помощь

По тематике

Сумские чиновники объяснили, почему городские врачи получили аж 543 грн за лечение коронавирусных больных
15.05.2020 17:39

Сумские чиновники объяснили, почему городские врачи получили аж 543 грн за лечение коронавирусных больных

Отдел здравоохранения Сумского городского совета объяснил ситуацию с доплатами медикам городских больниц, которые принимали участие в лечении больных COVID-19....

В Сумах выплатили коронавирусные доплаты медикам: 543 грн на четырех
15.05.2020 14:04

В Сумах выплатили коронавирусные доплаты медикам: 543 грн на четырех

Об этом сообщается в ответе горотдела здравоохранения Сум на запрос депутата Сумского горсовета Дмитрия Лантушенко, который он опубликовал на своей...

На Сумщине надбавку 300% к зарплате за апрель медики получат потом
13.05.2020 17:37

На Сумщине надбавку 300% к зарплате за апрель медики получат потом

Надбавку 300% к зарплате получили все медики, которые в марте приняли участие в лечении больных COVID-19....

На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом
11.05.2020 11:00

На Сумщине выплатили не все деньги медикам, борющимся с коронавирусом

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, только на Полтавщине перечислили все средства, выделенные медикам, борющимся с коронавирусом, как доплата....

09.05.2020 08:38

Сколько получили доплат ахтырские врачи, боровшиеся с коронавуирусом

Сумму, полученную от государства, озвучил мэр Ахтырки Игорь Алексеев....

Новости

На Сумщине за сутки никто не заболел, а шестеро вылечились от коронавируса
Сегодня 10:04
На Сумщине с субботы возобновляются пассажирские перевозки
Вчера 17:04
В Сумах вернули докарантинную схему движения общественного транспорта
Вчера 14:08
Сумщина снова выпала из ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса
Сегодня 10:30
Ситуация с коронавирусом в Украине: снова падение
Сегодня 10:20
Работники «скорой» в Сумах получили доплаты за работу с COVID-19 за апрель (видео)
Сегодня 08:18
Мэр Сум отстранил от должности руководство городского ГАСКа
Сегодня 08:08
В Сумской ОГА ликвидировали управление здравоохранения
Сегодня 07:56
Сумской волейболист нуждается в помощи
Вчера 22:23
Сумские футзалисты выиграли в Беларуси
Вчера 18:53
Глухов засыпало градом размером с горошину
Вчера 18:29
На Сумщине будут судить «импульсовца» за взятку
Вчера 18:24
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.