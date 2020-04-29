Работники «скорой» в Сумах получили доплаты за работу с COVID-19 за апрель (видео) Более 1 млн гривен за апрель получили работники Центра экстренной медицинской помощи в Сумах за работу с пациентами, которые имели подозрение или были инфицированы коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель директора областной «скорой» Максим Новиков. Деньги из Национальной службы здоровья Украины поступили им 15 мая, а 19-го их выплатили около работникам, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«В соответствии с Постановлением Кабмина и этого пакета услуг, деньги были распределены следующим образом: 300% надбавки получили медработники, которые выезжали на вызовы - где положительный ПЦР-тест, где были больные. Остальные получили средства одинаково, по 1200 гривен. Водители получили меньше: те, которые выезжали на подтвержденные случаи - по одному окладу, другие - примерно по 400 гривен», - рассказал заместитель директора областного центра экстренной медицинской помощи Максим Новиков.

Всего за апрель центр получил от Национальной службы здоровья более 14 млн грн - по тем пакетам услуг, которые утвердили.

«Эти коммунальные учреждения самостоятельно решают вопросы своей деятельности в рамках финансового плана, который утвердил владелец в рамках коллективного договора. НСЗУ не имеет прямого влияния на выплату или невыплату этих средств врачам и медработникам», - пояснил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

«Расчет тарифа на оплату услуг экстренной помощи рассчитан на статистике, которую имеет государство с начала пандемии. В этой статистике есть выезды «экстренки» как на подтвержденные, так и на неподтвержденные случаи», - рассказала руководительница НСЗУ Оксана Мовчан.

Соглашения с региональными центрами экстренной медицинской помощи на оказание помощи по пакету COVID-19 Национальная служба здоровья начала заключать с 5 мая. Договоры - на 3 месяца, то есть, дополнительные деньги работники «скорой» получат еще в мае и июне.