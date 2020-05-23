На Сумщине за сутки никто не заболел, а шестеро вылечились от коронавируса По состоянию на 23 мая в Сумской области 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области вылечились 112 человек, из них 6 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Шостка - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (24 вылечились), в Сумском районе – 12 (0 ), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (11), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (27, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (0 ), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (2), г. Бурынь – 1 (0 ), Ахтырский район – 1 (0 ).