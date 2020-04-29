Ситуация с коронавирусом в Украине: снова падение За сутки в Украине подтверждено 432 новых случая коронавируса, на 10 меньше, чем за предыдущий день.

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что всего подтверждено 20580 случаев COVID-19, из них 6929 выздоровели, 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая. Всего в Украине исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6929 пациентов уже выздоровели, в частности 1766 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели)

- Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)

- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

- Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)

- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)

- г. Киев - 2569 (351 выздоровел)

- Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)

- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

- Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)

- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

- Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)

- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1368 (543 выздоровели)

- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)

- Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)

- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)

- Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).