На Сумщине, укрощая возгорания дома, пожарные спасли соседской дом 22 мая в 14:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Пригородской в г. Ромны.

На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия подразделения пламенем была охвачена кровля по всей площади и перекрытие на площади 60 кв. м, поскольку информацию о возгорании пожарные получили поздно. По предварительным данным, хозяин пытался самостоятельно укротить пожар, а уже соседи позвонили на «101».

Усложняли ситуацию загромождение горючими вещами как двора, так и чердака дома, где находилось сено. Также из-за плотной застройки возникла угроза для 3 хозяйственных сооружений и даже соседского дома.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1,8 км от центра горения.

В 14:20 возгорание удалось локализовать и предотвратить опасность опрокидывания огня с крыши дома на непосредственно комнаты и другие сооружения. Чтобы полностью потушить огонь, пришлось разбирать обгоревшие конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 16:51, использовав почти 25 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.