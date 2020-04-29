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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38273

В Сумах очередное убийство топором

Как установили сотрудники уголовного розыска и следователи, 57-летний пенсионер топором нанес несколько ударов по голове своему знакомому, а затем закопал тело возле реки Псел.

Об исчезновении своего 30-летнего брата в полицию сообщила жительница областного центра. Она рассказала, что он три дня, как ушел из дома, и его местонахождение остается неизвестным.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и начали комплекс следственных и розыскных действий.

Оперативники Сумского отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП отработали круг знакомых и друзей пропавшего, и в поле их зрения попал 57-летний сумчанин. Именно в его компании разыскиваемого видели последний раз.

В ходе ряда оперативно-следственных действий сыщики, специалисты Следственного управления ГУНП и следователи Сумского отдела полиции установили ход событий, предшествовавших исчезновению молодого сумчанина.

В тот день пенсионер и его младший приятель, «празднуя» у реки Первомай, изрядно выпили и поссорились. Старший схватил топор и несколько раз ударил обухом товарища, попав в лицо и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. Поняв, что натворил беду, и желая избежать наказания, пенсионер решил спрятать тело. Около пяти утра на следующий день он перенес и закопал покойника в урочище близ реки.

Однако это не спасло его от разоблачения. В пятницу, 22 мая, работники полиции разыскали захоронение, и теперь найденное тело погибшего направлено на экспертное исследование.

Подозреваемый пенсионер задержан в порядке ст. 208 УПК, сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении умышленного убийства.

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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