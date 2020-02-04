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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:08141

Сумские волейболисты вернутся на площадку в июне

Директорат Федерации волейбола Украины принял решение провести решающие матчи в чемпионатах высшей, первой лиг и второй лиги.

Восстановление игр произойдет 19-21 июня. В эти дни будут сыграно поединки последнего тура первого раунда чемпионата в мужской высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» сыграет против «Булавы» и «ДСО-ТНЭУ» во Львове.

После 6 туров сумчане с 16 очками (6 побед и 6 поражений) занимают 9-е из 14-ти место в турнирной таблице и за попадание в финальную четврку уже не претендуют. «ДСО-ТНЭУ» из Тернополя идет на втором месте с 26 очками (9-2), в львовская «Булава» - на 6-м с 20-м (7-4) и еще имеет шансы зацепиться за четверку.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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