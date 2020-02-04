Сумские волейболисты вернутся на площадку в июне

Восстановление игр произойдет 19-21 июня. В эти дни будут сыграно поединки последнего тура первого раунда чемпионата в мужской высшей лиге.
Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» сыграет против «Булавы» и «ДСО-ТНЭУ» во Львове.
После 6 туров сумчане с 16 очками (6 побед и 6 поражений) занимают 9-е из 14-ти место в турнирной таблице и за попадание в финальную четврку уже не претендуют. «ДСО-ТНЭУ» из Тернополя идет на втором месте с 26 очками (9-2), в львовская «Булава» - на 6-м с 20-м (7-4) и еще имеет шансы зацепиться за четверку.
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