В Сумах прошла альтернативная «Ночь музеев» (видео)

Экскурсия в Музее посуды
В условиях карантина, когда количество посетителей строго ограничено, UA:СУМИ поддержал музейщиков-любителей и продолжение традиции Ночи музеев.
Сегодня были экскурсии по локациям:
- Музей "Причал Одиссея"
- Антимузей "ноль"
- Первый музей посуды
- Музей под открытым небом "Кадетский мост"
Онлайн-выставка, воспоминания прошлых лет, и фильм о художниках на карантине - такой оказалась «Ночь музеев», которую в этом году начали...
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