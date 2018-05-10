Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:00

В Сумах прошла альтернативная «Ночь музеев» (видео)

Правда, прошла она днем…

Экскурсия в Музее посуды

Фото Виктории Закорко

В условиях карантина, когда количество посетителей строго ограничено, UA:СУМИ поддержал музейщиков-любителей и продолжение традиции Ночи музеев.

Сегодня были экскурсии по локациям:

- Музей "Причал Одиссея"

- Антимузей "ноль"

- Первый музей посуды

- Музей под открытым небом "Кадетский мост"

Досуг Ночь музеев в Сумах

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«Ночь музеев» в Сумах начали с онлайн-мероприятий
20.05.2020 08:22

«Ночь музеев» в Сумах начали с онлайн-мероприятий

Онлайн-выставка, воспоминания прошлых лет, и фильм о художниках на карантине - такой оказалась «Ночь музеев», которую в этом году начали...

У Сумах пройде альтернативна «Ніч музеїв»
14.05.2020 21:59

У Сумах пройде альтернативна «Ніч музеїв»

Сумська «Ніч музеїв» у Сумах пройде 23 травня....

У Сумах відбудеться «Ніч музеїв»
13.05.2019 08:43

У Сумах відбудеться «Ніч музеїв»

18 травня у Сумах відбудеться фестиваль «Ніч музеїв»....

14.05.2018 09:26

У Сумах пройде «Ніч музеїв»

19 травня у Сумах стартує міжнародний фестиваль «Ніч Музеїв» – 2018....

10.05.2018 16:20

Сумчан запрошують на «Ніч музеїв»

19 травня у Сумах стартує міжнародний фестиваль «Ніч Музеїв-2018»....

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На Сумщине с субботы возобновляются пассажирские перевозки
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17.05.2020 14:27
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09.05.2020 20:21
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09.05.2020 18:26
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08.05.2020 16:21
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04.05.2020 10:01
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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