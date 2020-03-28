Сумские футзалисты получат медали чемпионата Украины

Главными вопросами его повестки дня стали:
1) завершения чемпионата Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов и определения его призеров;
2) завершения чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов и определения его призеров.
Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины принял решение:
1.1. Остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов и считать его завершенным.
1.2. Считать чемпионат Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов состоявшимся.
1.3. Определить итоговое распределение мест в турнирной таблице по результатам сыгранного регулярного чемпионата (первого этапа):
1) МФК «Продексим» (г. Херсон)
2) ФК «ХИТ» (г. Киев)
3) НФК «Ураган» (г. Ивано-Франковск)
4) ФК «ИнБев» (г. Житомир)
5) МФК «Кардинал-Ривне» (г. Ривне)
6) ФК «Энергия» (г. Львов)
7) ФК «Food Centre-СумДУ» (г. Сумы)
8 ) СК «Сокол» (г. Хмельницкий)
9) ФК «Эпицентр К Авангард» (г. Одесса)
1.4. Делегировать МФК «Продексим» (г. Херсон) для участия в UEFA Futsal Champions League сезона 2020/2021 годов.
2.1. Остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов и считать его завершенным.
2.2. Считать чемпионат Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов состоявшимся.
2.3. Определить итоговое распределение мест в турнирной таблице по результатам сыгранного регулярного чемпионата (первого этапа):
1) ФК «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (г. Николаевка, Донецкая обл.)
2) ФК «Владимир» (пгт Тывров, Винницкая обл.)
3-4) МФК «Рятувальник» (г. Ромны, Сумская обл.) / НФК «Ураган-2-КПФ» (г. Ивано-Франковск)
5) МФК «Продексим-2» (г. Херсон)
6) ФК «Бердянск» (г. Бердянск, Запорожская обл.)
Награждение призеров обоих чемпионатов состоится в срок и способ, согласованный с клубами, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
Напомним: за «Продэксим», который стал чемпионом, выступал воспитанник сумского футзалу Николай Белоцерковец, а за бронзового призера «Ураган» Артем Фаренюк.
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