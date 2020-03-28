Сумские футзалисты получат медали чемпионата Украины 22 мая состоялось заседание Исполкома Ассоциации футзала Украины.

Главными вопросами его повестки дня стали:

1) завершения чемпионата Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов и определения его призеров;

2) завершения чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов и определения его призеров.

Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины принял решение:

1.1. Остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов и считать его завершенным.

1.2. Считать чемпионат Украины по футзалу среди клубов Favbet Экстра-лиги сезона 2019/2020 годов состоявшимся.

1.3. Определить итоговое распределение мест в турнирной таблице по результатам сыгранного регулярного чемпионата (первого этапа):

1) МФК «Продексим» (г. Херсон)

2) ФК «ХИТ» (г. Киев)

3) НФК «Ураган» (г. Ивано-Франковск)

4) ФК «ИнБев» (г. Житомир)

5) МФК «Кардинал-Ривне» (г. Ривне)

6) ФК «Энергия» (г. Львов)

7) ФК «Food Centre-СумДУ» (г. Сумы)

8 ) СК «Сокол» (г. Хмельницкий)

9) ФК «Эпицентр К Авангард» (г. Одесса)

1.4. Делегировать МФК «Продексим» (г. Херсон) для участия в UEFA Futsal Champions League сезона 2020/2021 годов.

2.1. Остановить дальнейшее проведение чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов и считать его завершенным.

2.2. Считать чемпионат Украины по футзалу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов состоявшимся.

2.3. Определить итоговое распределение мест в турнирной таблице по результатам сыгранного регулярного чемпионата (первого этапа):

1) ФК «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (г. Николаевка, Донецкая обл.)

2) ФК «Владимир» (пгт Тывров, Винницкая обл.)

3-4) МФК «Рятувальник» (г. Ромны, Сумская обл.) / НФК «Ураган-2-КПФ» (г. Ивано-Франковск)

5) МФК «Продексим-2» (г. Херсон)

6) ФК «Бердянск» (г. Бердянск, Запорожская обл.)

Награждение призеров обоих чемпионатов состоится в срок и способ, согласованный с клубами, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Напомним: за «Продэксим», который стал чемпионом, выступал воспитанник сумского футзалу Николай Белоцерковец, а за бронзового призера «Ураган» Артем Фаренюк.