Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 24 мая в Украине подтверждено 20986 случаев COVID-19, из них 7108 выздоровели, 617 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 406 случаев. Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человек, из них 257 детей и 744 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели)

- Волынская обл. - 771 (182 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел)

- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

- Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели)

- Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели)

- г. Киев - 2623 (358 выздоровели)

- Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели)

- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

- Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели)

- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

- Одесская обл. - 827 (128 выздоровели)

- Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1417 (561 выздоровел)

- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели)

- Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели)

- Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели)

- Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).