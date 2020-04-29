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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5159

Сумщина по-прежнему шестая по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Тернопольщина еще дальше ушла от Сумщины.

ТОП-10:

- Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели) – 88,3%

- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) – 79,1%

- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5%

- Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) – 75,7%

- Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели) – 70%

- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5%

- Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели) – 66%

- Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) – 55,1%

- Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели) – 53,1%

- Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) – 49,9%

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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