Сумщина по-прежнему шестая по проценту вылечившихся от коронавируса

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Тернопольщина еще дальше ушла от Сумщины.
ТОП-10:
- Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели) – 88,3%
- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) – 79,1%
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5%
- Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) – 75,7%
- Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели) – 70%
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5%
- Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели) – 66%
- Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) – 55,1%
- Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели) – 53,1%
- Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) – 49,9%
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