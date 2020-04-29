Сумщина по-прежнему шестая по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Тернопольщина еще дальше ушла от Сумщины. ТОП-10: - Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели) – 88,3% - Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) – 79,1% - Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5% - Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) – 75,7% - Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели) – 70% - Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5% - Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели) – 66% - Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) – 55,1% - Винницкая обл. - 889 (472 выздоровели) – 53,1% - Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) – 49,9%