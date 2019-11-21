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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55264

Акцию «Стоп реванш» устроили в Сумах (видео)

Сегодня, 24 мая, в Сумах на пл. Независимости устроили акцию «Стоп реванш».

Участие в ней приняли сумчане, представители общественных организаций и политических партий. Организовал акцию «Движение сопротивления капитуляции», пишет UA:СУМИ.

Люди собрались, чтобы выразить свое недовольство политикой президента Владимира Зеленского.

По подсчетам полиции, участие в акции приняли около ста человек.

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Политика Акция

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