В Сумах суд вынес приговор по делу «воров роз»

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений. В приговоре указано, что 46-летний мужчина и его 27-летняя сожительница ночью 8 апреля выкопали 11 кустов чайно-гибридных роз и высадили их у себя во дворе. Экспертиза установила, что стоили розы 1166 грн, пишет UA:СУМИ.
Розы были возвращены «Зеленстрою».
Обвиняемые в суде свою вину признали и попросили суд строго их не наказывать. Суд признал их виновными в правонарушении. Однако из-за того, что они признали свою вину, а также так как что у мужчины есть малолетний ребенок - наказание суд смягчил.
Мужчине было назначено наказание - год ограничения свободы с испытательным сроком (условно), женщине - 200 часов общественных работ. Оба должны возместить по 653 грн. На обжалование приговора они имеют 30 дней.
Работники полиции выяснили, что садовые домики жителей одного из сел Кролевецкого района обчистили двое местных жителей, отец и сын....
К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, под колесами авто которого погиб пешеход....
К 8 годам лишения свободы осуждены двое участников преступной группы, которые в частности совершали разбойные нападения....
Благодаря камерам видеонаблюдения участковые офицеры полиции разоблачили серийного «магазинного» вора....
К 9 годам лишения свободы приговорен 21-летний молодой человек за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах...