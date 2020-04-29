В Сумах суд вынес приговор по делу «воров роз» Ковпаковский районный суд вынес приговор по делу пары, которая, по версии следствия, 8 апреля украла 11 кустов роз в парке «Сказка».

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений. В приговоре указано, что 46-летний мужчина и его 27-летняя сожительница ночью 8 апреля выкопали 11 кустов чайно-гибридных роз и высадили их у себя во дворе. Экспертиза установила, что стоили розы 1166 грн, пишет UA:СУМИ.

Розы были возвращены «Зеленстрою».

Обвиняемые в суде свою вину признали и попросили суд строго их не наказывать. Суд признал их виновными в правонарушении. Однако из-за того, что они признали свою вину, а также так как что у мужчины есть малолетний ребенок - наказание суд смягчил.

Мужчине было назначено наказание - год ограничения свободы с испытательным сроком (условно), женщине - 200 часов общественных работ. Оба должны возместить по 653 грн. На обжалование приговора они имеют 30 дней.