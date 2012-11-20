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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11158

SUMYgram: тепер про сумські храми (відео)

Журналістка UA:СУМИ Кристина Бондаренко продовжує розповідати про місто Суми та історію його будинків і пам'яток.

У новому випуску спецпроекту #SUMYgram - історії сумських храмів. Про першу сумську кам'яницю, найбільшу родову усипальню на території України, де ніхто не похований та про архітектурні особливості Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Общество Храмы

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Сумская милиция таки займется расследованием краж из храмов МП

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15.04.2013 12:01

Сумским армянам предлагают строить церковь на Курской

Городское управление земельных ресурсов подыскало для армянской общины Сум место под строительства церкви.... 19

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На Сумщине безбожно нарушают нормы при строительстве церквей

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06.05.2020 22:36
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04.05.2020 19:42
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04.05.2020 10:01
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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