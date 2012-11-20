SUMYgram: тепер про сумські храми (відео)

У новому випуску спецпроекту #SUMYgram - історії сумських храмів. Про першу сумську кам'яницю, найбільшу родову усипальню на території України, де ніхто не похований та про архітектурні особливості Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Начальникам гор- и райотделов, оперативным и следственным подразделениям поставлена задача принять необходимые меры, направленные на раскрытие краж из храмов и...
В последнее время в Сумской области участились случаи противоправных действий, направленных против церковного имущества православных общин....
Епископ Сумской и Ахтырский Евлогий (УПЦ МП) 19 мая совершил чин Великого освящения храма во имя святого архистратига Божия Михаила... 4
Городское управление земельных ресурсов подыскало для армянской общины Сум место под строительства церкви.... 19
Госгорпромнадзор обеспокоен ситуацией со стройплощадками на территории культовых сооружений Сумщины.... 7