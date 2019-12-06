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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:45488

Без справок, но в масках: завтра возобновляется докарантинное движение общественного транспорта

С понедельника, 25 мая, будет возобновлено движение коммунального транспорта по привычным маршрутам.

Вместе с тем останутся рейсы для подвоза работников некоторых бюджетообразующих предприятий.

Остается обязательным:

- использования водителями и пассажирами во время поездки средств личного индивидуальной защиты (респираторы / защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно);

- в транспорте могут перевозиться пассажиры в пределах количества мест для сидения.

Отслеживать движение троллейбусов и автобусов можно здесь http://troleybus.sumy.ua/marshruti-ta-rozklad, пишет КП "Электроавтотранс" в Фейсбуке.

То же касается и маршруток, которые возвращаются с радиальных (только до центра) на диаметральные маршруты.

Также с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00 не действуют льготы для школьников и пенсионеров.

Общество Общественный транспорт

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