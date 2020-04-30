Сумщина в ТОП-10 самых засушливых регионов Украины

Сумщина – на девятом месте в Украине. Об этом сообщается в рейтинге «Мокрое дело: рейтинг самых сухих и влажных регионов Украины» на Latifundist.com.
Согласно данным, всего по Украине выпало осадков три четверти от нормы. Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК), который показывает уровень влагообеспеченности территории, был самым низким в южных регионах страны.
Кроме того, в этих регионах зафиксированы и максимальные температуры воздуха. Наибольшие значения ГКТ были зафиксированы в западных областях. Показатель влажности почвы в большинстве регионов является одним из самых низких за последние 10 лет.
В ТОП-10 самых засушливых регионов вошли:
Одесская область — сумма осадков составила 282,1 мм;
Черкасская область — 297,7 мм;
Херсонская область — 307,7 мм;
Запорожская область — 322,4 мм;
Киевская область — 324,9 мм;
Черниговская область — 331,2 мм;
Полтавская область — 339 мм;
Винницкая область — 339,7 мм;
Сумская область — 342,6 мм;
Кировоградская область — 344,4 мм.