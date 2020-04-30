Сумщина в ТОП-10 самых засушливых регионов Украины В 2019 году, по данным независимого сервиса агропогоды «Метео Фарм», меньше всего осадков было зафиксировано в Одесской, Черкасской и Херсонской областях.

Сумщина – на девятом месте в Украине. Об этом сообщается в рейтинге «Мокрое дело: рейтинг самых сухих и влажных регионов Украины» на Latifundist.com.

Согласно данным, всего по Украине выпало осадков три четверти от нормы. Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК), который показывает уровень влагообеспеченности территории, был самым низким в южных регионах страны.

Кроме того, в этих регионах зафиксированы и максимальные температуры воздуха. Наибольшие значения ГКТ были зафиксированы в западных областях. Показатель влажности почвы в большинстве регионов является одним из самых низких за последние 10 лет.

В ТОП-10 самых засушливых регионов вошли:

Одесская область — сумма осадков составила 282,1 мм;

Черкасская область — 297,7 мм;

Херсонская область — 307,7 мм;

Запорожская область — 322,4 мм;

Киевская область — 324,9 мм;

Черниговская область — 331,2 мм;

Полтавская область — 339 мм;

Винницкая область — 339,7 мм;

Сумская область — 342,6 мм;

Кировоградская область — 344,4 мм.