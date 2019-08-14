В Сумах уже две бригады чистят ливневки, но это не спасет город от подтоплений (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

«Учитывая благоприятные условия для чистки ливневой канализации и прохождение кратковременных дождей, все это способствует накоплению дождевых стоков в местах засорения ливневой канализации.

Нами было принято решение о вызове еще одной бригады для очистки ливневок. С сегодняшнего дня вторая бригада приступила к очистке коллектора по ул. М. Лушпы (от Ивана Сирко до ул. Харьковской).

Это один из проблематичных коллекторов, который был в свое время (советские времена) построен с нарушением строительных норм и теперь время от времени приходится очищать коллектор механическим способом.

Планируем на следующей неделе на участке Харьковская - Лушпы закончить очистку коллекторов в полном объеме.

После этого, продолжим работы на других участках.

Со своей стороны, я скажу, что не взирая на то, что мы проведем очистку канализации ближе к идеальной, гарантировать отсутствие подтопления на этих участках все равно я не смогу, так как на большинстве застраиваемых участков отсутствуют ливнеприёмники, в частности, в строящихся жилых домах возле «Лавины» водоотвод осуществляется поверхностным способом, то есть через внутриквартальные дороги сбрасывается дождевая вода на пр. Лушпы, тем самым увеличивая вероятность подтопления при грозовых дождях», - говорится в сообщении.