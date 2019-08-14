В Сумах уже две бригады чистят ливневки, но это не спасет город от подтоплений (видео)

«Учитывая благоприятные условия для чистки ливневой канализации и прохождение кратковременных дождей, все это способствует накоплению дождевых стоков в местах засорения ливневой канализации.
Нами было принято решение о вызове еще одной бригады для очистки ливневок. С сегодняшнего дня вторая бригада приступила к очистке коллектора по ул. М. Лушпы (от Ивана Сирко до ул. Харьковской).
Это один из проблематичных коллекторов, который был в свое время (советские времена) построен с нарушением строительных норм и теперь время от времени приходится очищать коллектор механическим способом.
Планируем на следующей неделе на участке Харьковская - Лушпы закончить очистку коллекторов в полном объеме.
После этого, продолжим работы на других участках.
Со своей стороны, я скажу, что не взирая на то, что мы проведем очистку канализации ближе к идеальной, гарантировать отсутствие подтопления на этих участках все равно я не смогу, так как на большинстве застраиваемых участков отсутствуют ливнеприёмники, в частности, в строящихся жилых домах возле «Лавины» водоотвод осуществляется поверхностным способом, то есть через внутриквартальные дороги сбрасывается дождевая вода на пр. Лушпы, тем самым увеличивая вероятность подтопления при грозовых дождях», - говорится в сообщении.
Начали с ул. Харьковская, на которой параллельно идет ремонт дорожного покрытия....
Он поднял этот вопрос сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме....
Александр Вегера, предприятие которого занимается прочисткой ливневой канализации в городе, традиционно посетовал на залповый выброс дождевых вод....
Вопрос прочистки ливневой канализации поднимали сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ливневой канализации»....