Сумские футзалисты вышли в полуфинал чемпионата Беларуси 24 мая состоялись ответные матчи ¼ финала чемпионата Беларуси по футзалу.

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. «Столица» с Евгением Змыслей в воротах после победы в гостях 4:1 дома сыграла вничью с «Борисовым-900» 3:3. Наш земляк пропустил первые два мяча уже к 6-й минуте и был заменен.

А «БЧ» Дениса Мазного после выездной победы над «УВД-Динамо» 5:2 дома также подтвердил свое преимущество 3:2.

Теперь в полуфинале «Столица» сыграет с МФК «ВРЗ», а «БЧ» с МФК «Витэн».