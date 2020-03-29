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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0191

Сумские футзалисты вышли в полуфинал чемпионата Беларуси

24 мая состоялись ответные матчи ¼ финала чемпионата Беларуси по футзалу.

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. «Столица» с Евгением Змыслей в воротах после победы в гостях 4:1 дома сыграла вничью с «Борисовым-900» 3:3. Наш земляк пропустил первые два мяча уже к 6-й минуте и был заменен.

А «БЧ» Дениса Мазного после выездной победы над «УВД-Динамо» 5:2 дома также подтвердил свое преимущество 3:2.

Теперь в полуфинале «Столица» сыграет с МФК «ВРЗ», а «БЧ» с МФК «Витэн».

Спорт Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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