Сумская школа и детсад попали в ТОП учебных заведений с лучшими сайтами Интернет Ассоциация Украины подвела итоги X Всеукраинского конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения.

Профессиональное жюри конкурса, состоящее из представителей профильных государственных органов и НПО, определило призеров, среди которых и коммунальное учреждение «Сумская специализированная школа I ступени №30 «Уникум» Сумского городского совета, а также Сумское заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) № 28 «Юбилейный» Сумского городского совета.

Церемония награждения пройдет дистанционно. На ней будут объявлены победители и призеры, которые получат награды.