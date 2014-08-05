Сумская школа и детсад попали в ТОП учебных заведений с лучшими сайтами

Профессиональное жюри конкурса, состоящее из представителей профильных государственных органов и НПО, определило призеров, среди которых и коммунальное учреждение «Сумская специализированная школа I ступени №30 «Уникум» Сумского городского совета, а также Сумское заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) № 28 «Юбилейный» Сумского городского совета.
Церемония награждения пройдет дистанционно. На ней будут объявлены победители и призеры, которые получат награды.
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