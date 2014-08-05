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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00296

Сумская школа и детсад попали в ТОП учебных заведений с лучшими сайтами

Интернет Ассоциация Украины подвела итоги X Всеукраинского конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения.

Профессиональное жюри конкурса, состоящее из представителей профильных государственных органов и НПО, определило призеров, среди которых и коммунальное учреждение «Сумская специализированная школа I ступени №30 «Уникум» Сумского городского совета, а также Сумское заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) № 28 «Юбилейный» Сумского городского совета.

Церемония награждения пройдет дистанционно. На ней будут объявлены победители и призеры, которые получат награды.

Общество Детсад № 28 Сайты Уникум Учебные заведения Школа № 30

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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