Сумские школьники искали астероиды Представители школ города Сумы вместе с любителями астрономии работали над поиском астероидов.

Команда АстроСумы приняла участие в международной кампании по поиску астероидов, которая продолжалась с 14 апреля по 12 мая. В течение кампании над изображениями из профессиональной обсерватории работали: учительница физики и астрономии Сумской школы №27 Ирина Шевченко, ее ученицы Анастасия Черевичная и Валерия Лукьянова, ученик Сумской гимназии №1 Вадим Таранюк, а также астрономы-любители Александр Мельник и Владимир Сулим.

Международные кампании по поиску астероидов организует International Astronomical Search Collaboration (IASC). В рамках IASC сотрудничают десятки научных учреждений, учебных заведений и обсерваторий по всему миру. Ежегодно в кампаниях участвуют 2200 команд из более 80 стран. Участники делают ценные научные открытия астероидов главного пояса и даже транснептуновых объектов (TNO). С 2006 года команды открыли 1500 объектов. 62 из них уже имеют постоянный номер и вошли в официальный каталог Центра малых планет (Minor Planet Center, MPC), над которым работает международное объединение International Astronomical Union (IAU). Эти астероиды могут быть названы участниками, которые сделали открытие.

Наборы изображений, с которыми работают участники, предоставляются институтом Institute for Astronomy (IfA) Гавайского университета. В условиях ясных и темных ночей IfA работает с телескопом PS1 обсерватории Pan-STARRS диаметром 1.8 м, расположенным на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи на Гавайях. С помощью него институт получает фотографии участков звездного неба вдоль эклиптики, то есть в плоскости Солнечной системы, где вероятность найти астероиды наибольшая.

Участники получают эти изображения и с помощью программы Astrometrica выполняют ручной поиск методом блинкирования (анимации). Найденные объекты измеряются и отправляются координатору IASC Кэссиди Дэвис из университета Hardin-Simmons University (HSU). Отчеты участников обрабатываются и пересматриваются на предмет потенциальных открытий доктором Патриком Миллером в HSU, а дальше - IASC.

В связи с карантином команда работала дистанционно.

В целом сумчане обработали 23 набора изображений, на которых было найдено 17 известных астероидов и 16 потенциально новых объектов. Вадим нашел 10 из них, Настя и Валерия – по 3. 5 сумских объектов были отправлены IASC в Центр малых планет. Объекты, найденные Вадимом, имеют в MPC такие предварительные коды: P10YOAf (ASU0406), P10YQzM (ASU0408), P10Zc1D (ASU0410). Объекты, найденные Настей: P10ZbHR (ASU0501), P10ZbZu (ASU0502).