Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30282

В Сумах пройдет онлайн-встреча с альпинистами

Сегодня, 25 мая, сумские альпинисты будут вспоминать о своем подъеме на Макалу в 2010 году.

На on-line встрече, посвященной 10-летию украинской экспедиции на Макалу, альпинисты из Сумской федерации альпинизма и скалолазания, которые поднялись на вершину - Владимир Рошко, Сергей Булик и Дмитрий Венславовский - расскажут о знаковой и крайней национальной экспедиции сборной команды Украины. Новым очень сложным маршрутом. Спикеры расскажут о деталях и опасностях. Вспомнят разные моменты и нюансы. О подготовке и результате.

Встреча свободна для просмотра и состоится на YouTube канале Fram Equip (https://www.youtube.com/channel/UCgOVA2YiA99hqc4Oj_w0a3A) 25.05.2020 в Школе Fram Equipment совместно с магазином Экипировочный центр «Высотник».

Начало в 19:00. Окончание в 21:00.

Готовьте вопросы к спикерам, во время встречи будет возможность их задать.

Регистрация на событие: https://fram-equip.com/zustrich-makalu-2010/.

Спорт Альпинизм Анонс Встреча

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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