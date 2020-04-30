В Сумской детской больнице пятеро детей с подозрением на коронавирус Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- С начала ПЦР-тестирования на коронавирус в Сумах зарегистрировано 42 человека с позитивным результатом, - начала она. – Среди них 37 взрослых и 5 детей. 57% от заболевших на сегодня уже вылечились – это 24 человека. Шестеро из них проходили лечение в стационаре, 18 лечились амбулаторно. На сегодня на лечении 18 больных, из них 6 взрослых лечатся в областной инфекционной больнице, 12 человек на амбулаторном лечении, в том числе двое детей. Контактных по подтвержденным случаям 171 человек. На прошлой неделе в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной болезнью. Выздоровели на прошлой неделе 13 человек: двое завершили стационарное лечение и 11 амбулаторное. На сегодня в детской больнице есть три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также в детской больнице есть еще двое с подозрением из районов Сумской области.