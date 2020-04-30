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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:23

На Сумщине 857 контактных с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом

Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По Сумской области на сегодня подтверждено 166 случаев коронавирусной инфекции, - доложила она. – 112 человек уже вылечились. Было 857 контактных лиц по подтвержденным случаям.

Общество Коронавирус
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