На Сумщине 857 контактных с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По Сумской области на сегодня подтверждено 166 случаев коронавирусной инфекции, - доложила она. – 112 человек уже вылечились. Было 857 контактных лиц по подтвержденным случаям.