На Сумщине 857 контактных с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом

- По Сумской области на сегодня подтверждено 166 случаев коронавирусной инфекции, - доложила она. – 112 человек уже вылечились. Было 857 контактных лиц по подтвержденным случаям.
Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 24 мая в Украине подтверждено 20986 случаев COVID-19, из них 7108 выздоровели,...
По состоянию на 24 мая в Сумской области по-прежнему 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....