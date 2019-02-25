Криминогенная ситуация в Сумах за прошедшую неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1203 заявлений и сообщений граждан (за предыдущую неделю - 1290).

Из них 81 (76) с признаками уголовного преступления, личность правонарушителя установлено в 38 (51) случаях. За прошлую неделю раскрыто: 1 убийство, 1 факт предложения взятки, 2 случая мошенничества, 1 факт незаконного обращения с оружием, 12 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 149 (116) граждан, из них трое за нарушение правил карантина.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1364 (1400) заявлений и обращений граждан, из них по линии «102» - 1023 (1053). Выявлено нарушений правил дорожного движения – 580 (457), из них 20 (20) –вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 81 (80) протоколов. Раскрыто по горячим следам 16 (11) преступлений, выявлено 2 человека, которые были в розыске. За нарушение карантинных правил составлен один админматериал.