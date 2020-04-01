У Сумах КП «Міськводоканал» відновив прийом громадян

Так, прийом громадян здійснюватиметься згідно з штатним графіком роботи: з понеділка по четвер із 7:30 до 16:30, у п’ятницю з 7:30 до 15:15.
Разом із тим, відвідувачі мають бути в індивідуальних засобах захисту (респіратори/захисні маски) та зберігати соціальну дистанцію в 1,5 м, перебуваючи в будівлі комунального підприємства. Окрім того, містяни завжди матимуть змогу вимити руки та обробити їх антисептиком.
Однак споживачів все одно прохають по можливості вирішувати нагальні питання дистанційно.
Зокрема, отримати консультації по телефону за номерами: (0542)70-01-56; (0542)70-01-57; (0542)70-01-58; (050)3423448; (050)3423138; (050)4474042 можна з питань:
Звернення, заявки та скарги приймаються на електронну пошту callcentrevoda@ukr.net та письмово за адресою: вул. Білопільський шлях, 9, 40009.
Також залишити звернення/запитання можна через мобільні додатки WhatsApp, Telegram, Viber за номерами (050)3076397, (067)5482078 та на офіційному сайті підприємства.
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