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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16294

У Сумах КП «Міськводоканал» відновив прийом громадян

Відсьогодні, 25 травня, абонентський відділ КП «Міськводоканал» відновлює прийом громадян, але з обов’язковим дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Так, прийом громадян здійснюватиметься згідно з штатним графіком роботи: з понеділка по четвер із 7:30 до 16:30, у п’ятницю з 7:30 до 15:15.

Разом із тим, відвідувачі мають бути в індивідуальних засобах захисту (респіратори/захисні маски) та зберігати соціальну дистанцію в 1,5 м, перебуваючи в будівлі комунального підприємства. Окрім того, містяни завжди матимуть змогу вимити руки та обробити їх антисептиком.

Однак споживачів все одно прохають по можливості вирішувати нагальні питання дистанційно.

Зокрема, отримати консультації по телефону за номерами: (0542)70-01-56; (0542)70-01-57; (0542)70-01-58; (050)3423448; (050)3423138; (050)4474042 можна з питань:

  • - нарахування та виконання перерахунків;
  • - порядок оплати за послуги з водопостачання та водовідведення;
  • - отримання інформації про діючі тарифи та норми;
  • - замовлення довідки про відсутність заборгованості по особовому рахунку;
  • - укладання договорів про реструктуризацію заборгованості;
  • - встановлення нових лічильників, або заміни на нові, видачі технічних рекомендацій;
  • - перевірки фактичних показників лічильників після повірки;
  • - замовлення розпломбування лічильників холодної води у зв’язку з аварійною ситуацією;
  • - укладання договорів для нових споживачів;
  • - передачі показників лічильників.

Звернення, заявки та скарги приймаються на електронну пошту callcentrevoda@ukr.net та письмово за адресою: вул. Білопільський шлях, 9, 40009.

Також залишити звернення/запитання можна через мобільні додатки WhatsApp, Telegram, Viber за номерами (050)3076397, (067)5482078 та на офіційному сайті підприємства.

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