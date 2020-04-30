На Сумщине третий день подряд 0 новых заболевших коронавирусом На утро 25 мая в Сумской области по-прежнему 166 человек заболели коронавирусной инфекцией.

За последние сутки не добавилось ни одного случая. И так третий день подряд. Правда, никто н\и не выздоровел.

На сегодня 112 человек уже выздоровели, 4 умерло, 50 продолжают лечиться.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (24 вылечились), в Сумском районе – 12 (0 ), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (11), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (27, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (0 ), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (2), г. Бурынь – 1 (0 ), Ахтырский район – 1 (0 ).