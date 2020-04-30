Ситуация с коронавирусом в Украине: снова падение Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 25 мая в Украине подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев. Второй день подряд наблюдается падение количества новых случаев. Всего в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)

- Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)

- Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)

- Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)

- Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)

- г. Киев - 2652 (360 выздоровели)

- Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)

- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

- Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)

- Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)

- Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)

- Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1434 (587 выздоровел)

- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)

- Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)

- Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)

- Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).