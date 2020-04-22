В Сумах на самоизоляции 92 человека, вернувшихся из-за границы

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 54 человека, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 1751 человек, прибывший из-за границы, у 1659 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 92 человека.
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