В Сумах на самоизоляции 92 человека, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 54 человека, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 1751 человек, прибывший из-за границы, у 1659 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 92 человека.