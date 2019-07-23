В Сумах снова вода будет с хлоркой С 26 по 29 мая будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции.

В связи с выполнением профилактических работ вода временно может иметь запах хлора в районе Химгородка, Басов, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Генерала Чеснова и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП "Горводоканал" осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, сообщает сайт предприятия.