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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13468

В Сумах снова вода будет с хлоркой

С 26 по 29 мая будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции.

В связи с выполнением профилактических работ вода временно может иметь запах хлора в районе Химгородка, Басов, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Генерала Чеснова и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП "Горводоканал" осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, сообщает сайт предприятия.

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