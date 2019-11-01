Сумской бюджет не добрал уже больше 100 млн грн Об этом сообщила замдиректора горфиндепартамента Любовь Спивакова сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 674,7 млн грн, что составляет 33,6% к плану на год. Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 100,2 млн грн, или -12,9%, за счет:

- налога на доходы физических лиц - 69,0 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,6 млн грн;

- плата за предоставление административных услуг – 3,1 млн грн.

Сумма недовыполнения на текущую дату по расписанию составляет 66,6 млн грн, или -9,0%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 31,4 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,1 млн грн;

- единому налогу – 4,8 млн грн;

- плата за предоставление административных услуг - 3,0 млн грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 37,4 млн грн (или на 5,9%) за счет налога на доходы физических лиц (+43,0 млн грн, или на 10,7%), единого налога (10,2 млн грн, или на 10,4 %).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,0% (445,5 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 16,1% (108,5 млн грн) - единый налог; 7,2% (48,5 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,2% (48,6 млн грн) - акцизный налог.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 21,3 млн грн, что составляет 26,4% к плану на год и на 9,8 млн грн (или на 31,5%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 2,9 млн грн (средства от отчуждения имущества – 1,4 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,4 млн грн).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 211,2 млн грн, что составляет 99,7% к плану на январь-май по расписанию, в специальный фонд - 40,0 млн грн, что составляет 97,8% к плану на январь-май по расписанию.