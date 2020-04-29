Пограничники Сумского отряда задержали нарушителей правил рыболовства

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд на берегу озера, которое находится на окраине населенного пункта Дегтярное, обнаружил и задержал двух граждан Украины. Мужчины с использованием рыболовной сетки, общая длина которой составила 85 м, осуществляли незаконный лов рыбы и уже успели наловить около трех килограммов карася.
За нарушение правил рыболовства и за нарушение пограничного режима на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ч. 4 ст. 85 и ст. 202 КУоАП.
О данном факте сообщено работникам Национальной полиции и сотрудникам рыбоохранного патруля. До рассмотрения дела в суде орудия лова и водные живые ресурсы изъяты.
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