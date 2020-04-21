За неделю на Сумщине зарегистрировано 58 ЧП В результате пожаров погиб 1 человек, 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 2 единицы техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 18 зданий, 3 единицы техники, в общем материальных ценностей на сумму 1 млн. 785 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 224 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде, могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к человеческим жертвам! Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах, будьте осторожны в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.