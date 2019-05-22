На Сумщине двое селян вырубили леса на 200 тысяч

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум жителям с. Салтыково Конотопского района, совершивших незаконную вырубку леса.
По данным следствия, подозреваемые в апреле 2020 года, не имея соответствующего разрешения, срубили 61 дерево породы «вяз» в полезащитных лесных насаждениях на территории Салтыковского старостинского округа Дубовязовского поселкового совета. Похищенную древесину они реализовали одному из местных предпринимателей. Согласно заключению специалистов размер ущерба, причиненного лесу, составляет почти 200 тыс. грн.
Действия подозреваемых, одному из которых 23, а другому 25 лет, квалифицированы по ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Досудебное следствие проведено Конотопским отделом полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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