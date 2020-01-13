Пятеро сумских вокалистов стали лауреатами Международного дистанционного фестиваля

В номинации «вокал» юным и талантливым музыкантам: Максиму Галушке, Тае Евтуховой, Анастасии Калиниченко, Александре Мазиной и Диане Барановой удалось показать лучший результат среди более 150 конкурсантов.
Кроме профессионального жюри, мастерство исполнителей также отметили организаторы: оргкомитет фестивалей «Цветущая Украина» (Киев), Продюсерский центр «Impressa» (Латвия, г. Рига), Международное фестивальное движение «Stars Way» (Чешская Республика, Прага), Национальная всеукраинская союз Европейской ассоциации фольклорных фестивалей.
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