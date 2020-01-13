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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:242

Пятеро сумских вокалистов стали лауреатами Международного дистанционного фестиваля

Ученики Сумской детской музыкальной школы МШ № 4 стали лауреатами І премии на Международном дистанционном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Балтийский бриз».

В номинации «вокал» юным и талантливым музыкантам: Максиму Галушке, Тае Евтуховой, Анастасии Калиниченко, Александре Мазиной и Диане Барановой удалось показать лучший результат среди более 150 конкурсантов.

Кроме профессионального жюри, мастерство исполнителей также отметили организаторы: оргкомитет фестивалей «Цветущая Украина» (Киев), Продюсерский центр «Impressa» (Латвия, г. Рига), Международное фестивальное движение «Stars Way» (Чешская Республика, Прага), Национальная всеукраинская союз Европейской ассоциации фольклорных фестивалей.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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