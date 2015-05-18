Сумчанки у вишиванках чекають на лайки Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради проводить III етап фотоконкурсу «Моя вишиванка – 2020».

На своїй сторінці у Фейсбуці відділ розмістив фото конкурсантів, які чекають на лайки. Оцінити учасників може будь-який активний користувач соціальної мережі Facebook. Найкращі 3 учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми. Підсумки конкурсу будуть опубліковані 28 травня.