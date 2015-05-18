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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22462

Сумчанки у вишиванках чекають на лайки

Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради проводить III етап фотоконкурсу «Моя вишиванка – 2020».

На своїй сторінці у Фейсбуці відділ розмістив фото конкурсантів, які чекають на лайки.

Оцінити учасників може будь-який активний користувач соціальної мережі Facebook.

Найкращі 3 учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми.

Підсумки конкурсу будуть опубліковані 28 травня.

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