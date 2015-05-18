Сумчанки у вишиванках чекають на лайки

На своїй сторінці у Фейсбуці відділ розмістив фото конкурсантів, які чекають на лайки.
Оцінити учасників може будь-який активний користувач соціальної мережі Facebook.
Найкращі 3 учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми.
Підсумки конкурсу будуть опубліковані 28 травня.
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